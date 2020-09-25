أمطار وشبورة وحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس لمدة 3 أيام مقبلة (الجمعة ـ السبت ـ الأحد).

الجمعة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا، مع رياح معتدلة، وظهور شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري.

وأوضح الخبراء، أن الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مع سقوط أمطار خفيفة.

ويسود طقس مائل للحراة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلا، مع رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس ما بين حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا على محافظات الصعيد نهارا لطيف إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة شمالا.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 34 ـ 22، وعلى السواحل الشمالية بين 29 ـ 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 35 ـ 28، وعلى شمال الصعيد بين 36 ـ 24، وعلى جنوب الصعيد بين 38 ـ 28.

السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس السبت، أمطارا خفيفة ومتوسطة ونشاطا للرياح على بعض المناطق بجانب اعتدال درجات الحرارة.

ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية، في نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تتكون الشبورة على القاهرة والوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية كما تنشط الرياح أحيانا على بعض المناطق المتفرقة.

وتتراوح درجات الحرارة يوم السبت، على القاهرة الكبرى بين 35 – 22، والوجه البحري بين 34 – 22، والسواحل الشمالية الغربية بين 32 – 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 30 – 24، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 35 – 28، وشمال الصعيد بين 37 – 24، وجنوب الصعيد بين 38 – 27 درجة مئوية.

وتتراوح نسب الرطوبة العظمى والصغرى، على القاهرة الكبرى بين 70% – 25%، والوجه البحري بين 75% – 28%، والسواحل الشمالية الغربية بين 80% – 45%، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 85% – 45%، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 70% - 30%، وشمال الصعيد بين 60% – 22%، وجنوب الصعيد بين 30% – 14%.

الأحد

يتوقع خبراء الهيئة، أن يسود يوم الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا، مع ظهور شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويسود على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، مع رياح معتدلة، حار نهارا معتدل ليلا مع رياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويسود على شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، حار نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد، مع رياح معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 34 – 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية الغربية بين 31 ـ 24، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 30 ـ 25، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 36 ـ 28، وعلى شمال الصعيد بين 35 ـ 24، وعلى جنوب الصعيد بين 37 ـ 27 درجة مئوية.