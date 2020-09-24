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كورونا في 24 ساعة| 121 إصابة جديدة وتوفير اللقاح قربياً

07:00 ص الخميس 24 سبتمبر 2020
كورونا في 24 ساعة| 121 إصابة جديدة وتوفير اللقاح قربياً

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91843 حالة.
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