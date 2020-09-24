كورونا في 24 ساعة| 121 إصابة جديدة وتوفير اللقاح قربياً
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91843 حالة.
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كورونا فى مصر
-
102375
عدد المصابين
-
91843
عدد المتعافين
-
5822
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
31455818
عدد المصابين
-
23068890
عدد المتعافين
-
968286
عدد الوفيات
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