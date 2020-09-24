شبورة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كتب- يوسف عفيفي:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود غدا الخميس، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا.

وأضاف الخبراء، في بيان، أن السواحل الشمالية، تشهد طقسا معتدلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غرباً، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة، تتراوح على القاهرة بين 32 و23 درجة، والإسكندرية بين 29 و24 درجة، ومطروح بين 29 و24 درجة، وسوهاج بين 36 و25 درجة، وقنا بين 37 و26 درجة، وأسوان بين 40 و29 درجة.