حدث ليلا| 121 إصابة جديدة بكورونا.. وتحقيق في محاولة هروب 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث على النحو التالي:

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91843 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة سقوط الأمطار على دول منبع نهر النيل

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على دول منبع نهر النيل أيام الأربعاء والخميس والجمعة. وأشارت نتائج ومؤشرات النماذج الرياضية التي أعلنها مركز التنبؤ بفيضان النيل إلى ما يلي:

للتفاصيل. اضغط هنا

فتح تحقيقات موسعة في حادث طرة بعد استشهاد ضابطين وشرطي

تُجري أجهزة الأمن، تحقيقات موسعة في محاولة هروب 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام داخل سجن طرة للوقوف على ملابسات الحادث.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ننشر صورة أحد المتهمين في محاولة هروب 4 سجناء بسجن طرة

ننشر صورة أحد المتهمين في محاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتلهم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة: إصدار "كارت متابعة" لتلقي أصحاب الأمراض المزمنة العلاج بالمجان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص مليون و654 ألفا و934 مواطنًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تحت شعار "100 مليون صحة"، من ضمنهم 346 ألف مواطن اليوم الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية منذ انطلاق المبادرة، مشيرة إلى تقديم العلاج لـ 414 ألفًا و111 مواطنًا بالمجان، منذ التوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة يوم 18 من سبتمبر الجاري وحتى اليوم.

للتفاصيل. اضغط هنا

تعزز الرفاهية.. مصر للطيران تتسلم الطائرة الـ 11 من طراز "إيرباص A220-300"

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، الطائرة الحادية عشر من طراز "A220-300" بحروف تسجيل "SU-GFG" والتي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من إجمالي 12 طائرة تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعا.

للتفاصيل. اضغط هنا