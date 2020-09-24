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أحدهما استشهد بكرم القواديس.. "تنسيقية الأحزاب" تدفع بأرملتين لشهداء في انتخابات النواب 2020

02:30 ص الخميس 24 سبتمبر 2020
أحدهما استشهد بكرم القواديس.. "تنسيقية الأحزاب" تدفع بأرملتين لشهداء في انتخابات النواب 2020

زوجات الشهداء

انتهت القائمة الوطنية "من أجل مصر"، من إعداد قوائم مرشحيها لانتخابات مجلس النواب 2020 بالنسبة لنظام القائمة على مستوى الجمهورية.

وضمت قائمة مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن القائمة الوطنية زوجات لشهداء من الجيش، حيث تضم إيمان عبدالقادر مرشحة على القائمة الوطنية "من أجل مصر" دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2021 وهي أرملة الشهيد مقدم أركان حرب عادل عبدالحميد عيد حسن، والذي استشهد في 9/5/2016.

كما تم ترشيح رحاب عبدالغني، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة، والذي استشهد بتاريخ 25 فبراير 2020 بكرم القواديس شمال سيناء.

زوجات الشهداء

القائمة الوطنية انتخابات مجلس النواب 2020 زوجات الشهداء

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