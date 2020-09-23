"التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة سقوط الأمطار على دول منابع النيل

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على دول منابع نهر النيل على مدار أيام (الأربعاء – الخميس – الجمعة).

وأشارت نتائج ومؤشرات النماذج الرياضية التي أعلنها مركز التنبؤ بفيضان النيل، إلى ما يلي:

الأربعاء

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 إلى 30 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25 مم.

الخميس

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25 مم.

الجمعة

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 إلى 15 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مم.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول أمطار على مصر.