"التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة سقوط الأمطار على دول منابع النيل
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كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على دول منابع نهر النيل على مدار أيام (الأربعاء – الخميس – الجمعة).
وأشارت نتائج ومؤشرات النماذج الرياضية التي أعلنها مركز التنبؤ بفيضان النيل، إلى ما يلي:
الأربعاء
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 إلى 30 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25 مم.
الخميس
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25 مم.
الجمعة
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3 إلى 15 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مم.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول أمطار على مصر.
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