الرئاسة: السيسي استقبل عقيلة صالح والمشير حفتر بقصر الاتحادية

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.​