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الرئاسة: السيسي استقبل عقيلة صالح والمشير حفتر بقصر الاتحادية

02:38 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الرئاسة: السيسي استقبل عقيلة صالح والمشير حفتر بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي وخليفة حفتر وعقيلة صالح

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.​

السيسي عقيلة صالح خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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