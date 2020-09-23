الجيزة| 47 مقرًا تستقبل المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح

كتب- مصراوي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تخصيص 47 مقرًا بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لتفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية وللتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح واختصارًا للوقت والمجهود.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه في مركز ومدينة أوسيم يتم استقبال الطلبات من خلال 5 مقار وهي" "مدرسة أوسيم الاعدادية والوحدة المحلية بالبراجيل وبشتيل والكوم الأحمر وبرطس"

وفى مركز ومدينة البدرشين يتم استقبال الطلبات من خلال 7 مقار وهي: "مدرسة أحمد عرابى والوحدات المحلية بابو رجوان والمرازيق والشوبك وسقارة ودهشور وميت رهينة".

ولفت إلى أنه بمركز ومدينة أبوالنمرس يتم استقبال الطلبات من خلال 4 مقار وهي: "مدرسة أبوالنمرس الابتدائية ومدرسة أبوظبى الإعدادية بمنيل شيحة ومدرسة الشهيد محفوظ الابتدائية بشبرامنت ومدرسة المنوات الثانوية"

وفى مدينة الحوامدية يتم استقبال الطلبات من خلال 3 مقار وهي: "الوحدة المحلية بأم خنان والمركز الثقافى بشارع الثورة ومقر عام ديوان المدينة"

وفى مركز ومدينة أطفيح يتم استقبال الطلبات من خلال 7 مقار وهي: "مقر الديوان وبالوحدات المحلية لصول والقبابات ومنيل سلطان والكداية وكفر قنديل والبرمبل".

وأكد راشد، أنه في مركز ومدينة كرداسة يتم استقبال الطلبات من خلال 5 مقار وهي: "مكتب خدمة المواطنين والوحدات المحلية بكفر حكيم وأبو رواش وناهيا والمعتمدية"

وفى مركز العياط يتم استقبال الطلبات من خلال 5 مقار وهي: "مقر المركز والوحدات المحلية بالقطورى وبرنشت وطهما والمتانيا وبمراكز ومدن منشاة القناطر والصف والواحات البحرية داخل مقر ديوان المركز والمدينة".

كما أكد محافظ الجيزة، أنه تم تجهيز 8 مقار لتلقي طلبات التصالح من مواطني أحياء العمرانية والطالبية والهرم وشمال وجنوب والعجوزة والدقي والوراق، مؤكدًا أنه تم تجهيز: مدرسة "أم المؤمنين الثانوية"؛ لاستقبال الطلبات من مواطنى أحياء: "الطالبية والعمرانية"، ومدرسة "عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة" لمواطني حي "جنوب الجيزة"، ومدرسة "الصفا والمروة" بالطوابق لمواطني حي "الهرم"، ومدرسة "أحمد عرابي" بشارع النيل لمواطني حي "شمال الجيزة"، ومدرسة "الأورمان الثانوية بنات" لمواطني حي "العجوزة" ومدرسة "محمد فوزي الإعدادية" لمواطني حي "الوراق"، و"المركز التكنولوجي" لحي "الدقي"، ومدرسة "هضبة الأهرام الرسمية لغات" لمواطني "حدائق الأهرام".

ودعا المحافظ، المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للمقار التي تم تحديدها على حسب الأقرب لهم مؤكدًا ان المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسي للمركز أو المدينة.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومي وحتى مغادرة آخر مواطن بمقار تلقى الطلبات ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلاُ على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة.