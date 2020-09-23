شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني السعودي

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى ال٩٠ لليوم الوطني السعودي.

وأشاد الإمام الأكبر في بيان له، الأربعاء، بالدور الريادي للسعودية في وقوفها مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها البارز في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدرا العلاقة الوثيقة التي تجمع بين الأزهر والمملكة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.