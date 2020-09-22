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السيسي: من المؤسف غض المجتمع الدولي نظره عن بعض الدول التي تمول الإرهاب

10:01 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
السيسي: من المؤسف غض المجتمع الدولي نظره عن بعض الدول التي تمول الإرهاب

الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي، إنه من الضرورة توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لتنفيذ قرارات وتفعيل مهام الأمم المتحدة.

وأضاف، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر "الفيديو كونفرانس"، أنه لم يعد مقبولا عدم احترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وأن تظل دون تفعيل، وأنه من المؤسف أن يغض المجتمع الدولي نظره عن بعض الدول التي تمول الإرهاب وترسل ميليشيات مسلحة سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها.
وأوضح أنه فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين بات من الضروري أن نتبنى جميعا نهجًا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات فى الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة.

السيسي الإرهاب الأمم المتحدة الفيديو كونفرانس

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