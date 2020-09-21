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"البحوث الإسلامية": الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية غير جائز شرعًا

10:44 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
"البحوث الإسلامية": الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية غير جائز شرعًا

مجمع البحوث الإسلامية

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف متابعته ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم.

وأكد المجمع في تعليقه على هذا الأمر، الاثنين، أن الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء "الأغاني" ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة.

وأوضح المجمع أنه انطلاقًا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم –صلى الله عليه وسلم– وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو.

وأطلقت الفنانة أصالة، أغنية بعنوان لا تستسلم، واحتوت على بعض الكلمات من أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم).

وتحدثت الأغنية عن أن النساء ضعيفات ويجب الاعتناء بهن وفقًا لوصية النبي محمد.​

مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف مواقع التواصل الاجتماعي

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