"مرفق الكهرباء" يوضح حقيقة تحديد قيمة دمج الطاقة الشمسية بالشبكة القومية
كتب- محمد صلاح:
نفى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ما ورد في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول تحديد قيمة لتكلفة دمج الطاقة الشمسية في الشبكة القومية.
وأضاف الجهاز في بيان له، أن هذا يأتي في إطار اتاحة الدولة للمواطنين دمج القدرات الشمسية في الشبكة القومية، في إطار برنامج تحفيزي ثبت نجاحه، وهو برنامج صافي القياس وذلك كتوجه عام للدولة نحو تنمية المرافق لخدمة المواطنين مع العمل على زيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربية في الدولة.
ونوه إلى أنه حرصًا على توفير الطاقة الكهربية للكافة على الوجه الأمثل، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بصدد دراسة الأعباء الواقعية لهذا الدمج على كافة فئات المستهلكين.
ويؤكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حرصه الكامل على مصلحة المواطنين، فإن الجهاز يؤكد التزامه ببواجباته تجاه الوطن في طريق التنمية والتقدم.
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