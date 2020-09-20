أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

"الكهرباء": 700 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات كودية

04:53 م الأحد 20 سبتمبر 2020
"الكهرباء": 700 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات كودية

وزير الكهرباء محمد شاكر

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تلقى تقريرًا، اليوم الأحد، يوضح الإحصائيات التي تلقتها المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، في إطار المتابعة الدورية لعمل المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الأول من يوليو الحالي.

وأوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى 20 سبتمبر الجاري، استقبلت 60 ألف زائر يوميًّا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، وبلغ عدد الطلبات التي تلقتها المنصة 700 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وكان أكثرها عددًا شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وتواصل المنصة استقبال عدد كبير من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد وزير الكهرباء ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، مشددًا على استمرار تلقي المنصة طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية سبتمبر 2020.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

محمد شاكر عدادات كودية التحول من نظام الممارسة وزير الكهرباء

الخبر التالى:

اليوم.. 139 نائبًا ونائبة يستخرجون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101900

    عدد المصابين

  • 88666

    عدد المتعافين

  • 5750

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30973469

    عدد المصابين

  • 22569238

    عدد المتعافين

  • 960826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر قمة بريميرليج.. تشيلسي 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا