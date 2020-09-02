حدث في 8 ساعات| 3 توجيهات من السيسي للحكومة.. وأمطار غزيرة خلال الـ3 أيام المقبلة
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، خرائط الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها خلال الأيام المقبلة.
وتشهد الهضبة الإثيوبية يوم الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3-15 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطارا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 1 إلى 10مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح شدتها بين 1 إلى 10 مللي.
وتشهد الهضبة الإثيوبية يوم الجمعة أمطارا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3- 25 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطارا خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 10مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح شدتها بين 1 إلى 10 مللي
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