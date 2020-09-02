الوفاء لتأمينات الحياة – مصر تحصل على ترخيص مزاولة نشاط تأمينات الأشخاص والطبي

إعــلان تحـريـري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بمنح شركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر، مملوكة بالكامل لمجموعة تأمين الوفاء – المغرب، الموافقة على مزاولة نشاط تأمينات الأشخاص لفروع تأمينات الحياة والتأمين الطبي طويل الأجل بالسوق المصري.

تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

توجد مجموعة تأمين الوفاء حالياً في خمس دول هي المغرب، تونس، ساحل العاج، الكاميرون والسنغال، وحققت المجموعة 1.1 مليار دولار أمريكي من الأقساط التأمينية للعام 2019. ومن خلال شركتها الجديدة في مصر، تعزز المجموعة من وجودها بالقارة الأفريقية، وذلك بالدخول إلى سوق حيوي وواعد. يبلغ الدخل القومي الإجمالي ما يزيد عن 300 مليار دولار امريكي، ويعيش في مصر قرابة 105 مليون نسمة، وهي بذلك ثالث أكبر اقتصاديات القارة، ثالث أكبر بلدانها من حيث عدد السكان، ورابع أكبر أسواق التأمين بنحو 2.1 مليار دولار أمريكي من أقساط التأمين في عام 2019.

تهدف شركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر برأسمال مدفوع يبلغ 150 مليون جنية مصري (قرابة 9.4 مليون دولار أمريكي)، إلى المساهمة الفاعلة في نمو السوق المصري – الآخذ في النمو بوتيرة متسارعة حالياً – وذلك بالتركيز على منتجات الحماية، التأمين الطبي وتعظيم العائد على الاستثمار. كما تهدف الشركة أيضاً إلى المشاركة في الجهود التي تبذلها الجهات الإدارية والرقابية في مصر والرامية إلى تفعيل مبادرات الشمول المالي وذلك من خلال برامج "التأمين الاقتصادي " وهي مجموعة من المنتجات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا والتي تتميز بسهولة وبساطة الإجراءات ، سرعة تحصيل المطالبات والتكلفة المناسبة.

وبتأسيس شركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر، تعيد مجموعة تأمين الوفاء التأكيد على استراتيجيتها الهادفة لمواصلة النمو في الأسواق الأفريقية، وذلك من خلال تقديم منتجات الحماية والاستثمار التي تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للأفراد وأصحاب الأعمال. هذه الاستراتيجية، تبنى على التكامل مع مجموعة التجاري وفا بنك، على الخبرات الكبيرة للشركة والموقع الريادي الذي تحتله في السوق المغربي.​