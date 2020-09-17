لإقامة مجتمع عمراني جديد.. تخصيص أرض بالقاهرة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية
كتب- محمد غايات:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة أرض مملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (حدائق العاصمة)، لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي، والوحدات الخاصة بإسكان العاملين المقرر نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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