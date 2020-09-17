اليوم آخر موعد للتظلم.. ننشر أبرز معلومات عن امتحان الفرصة الثانية لطلاب الثانوية

كتب- أسامة علي:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020، المؤجلة امتحانهم من الدور الأول.

وينشر مصراوي أبرز معلومات عن امتحان الفرصة الثانية لطلاب الثانوية العامة على النحو التالي:

- الامتحان للطلاب الذين تعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.

- تبدأ الامتحانات السبت 26 سبتمبر.

- الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهي (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 شارع عبدالمنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقرا لامتحان الطلاب.

- إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.

- لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.

- موعد انتهاء قبول طلبات الطلاب المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020.

- لن يستفيد من تظلمه إلا الطالب المتقدم لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية أو الطالب الراسب فقط.