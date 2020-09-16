رئيس الوزراء: تقليل الكثافة الطلابية يحتاج إنشاء 73 ألف فصل تعليمي
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تقليل الكثافات الطلابية داخل المدارس والموجودة منذ 40 سنة يتطلب إنشاء 73 ألف فصل جديد لكي يكون هناك 40 طالبا في الفصل دون اعتبارات للزيادة السكانية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية في الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المشكلة ليست مشكلة بناء والحكومة تستطيع بناء 73 ألف فصل، ولكن الإشكالية في أن العمران العشوائي القائم في مصر يمثل أكثر من 50%، وهو الذي يشهد العجز في المدارس والكثافات الكبيرة.
وأكد مدبولي أن مصر فقدت 400 ألف فدان أراضي زراعية نتيجة البناء غير الرسمي.
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