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مصادر بالوفد: تأجيل التصويت على الانضمام لـ" القائمة الانتخابية الوطنية" للخميس

11:55 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
مصادر بالوفد: تأجيل التصويت على الانضمام لـ" القائمة الانتخابية الوطنية" للخميس

المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد

مصراوي

قالت مصادر وفدية في تصريحات خاصة لـ" مصراوي": إن الهيئة العليا لحزب الوفد أرجأت التصويت على الانضمام للقائمة الانتخابية الوطنية، التي يقودها حزب مستقبل وطن، ليوم الخميس بعد غد.

وفي هذا الصدد قال المهندس نبيل عبد الله، عضو الهيئة العليا، إن الانضمام للقائمة لا يليق بتاريخ حزب الوفد وحاضره، وأن أغلبية أعضاء الهيئة العليا عبرت عن استياءها للانضمام لقائمة مستقبل وطن، متابعا:" اجتماع الثلاثاء خلا من وجود رئيس الحزب أمس، واليوم، يعطي الحق للهيئه العليا فى إعلان انسحابها من القائمه الوطنية .

وطالب عبد الله قيادات الحزب بفتح باب الترشح تحت قائمة وفدية وطنية والمشاركة في الانتخابات بقائمة لحزب الوفد، ومن يتحالف معهم.

وقال إن تاريخ الوفد و حاضره يلزمنا جميعا كهيئة عليا، أكبر قيادة سياسية فى حزب الوفد، بأن نلبي مطالب الجماهير المصرية بخوض الانتخابات منفردين.

و طالب فى نهاية الاجتماع أعضاء الهيئة العليا بالتصويت على إلغاء تفويض رئيس الحزب فى فصل الأعضاء، على أن يتم الالتزام باللائحة فى كل ما يخص هذا الموضوع.

حزب الوفد القائمة الانتخابية الوطنية حزب مستقبل وطن

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