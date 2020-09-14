قبل انطلاق العام الدراسي.. نائب بـ"الشيوخ" يُطالب بحملات توعوية لنظام التعليم للأسرة والطلاب

كتب- مصراوي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن جهود التحول الرقمي التي تتم بالمنظومة التعليمية محط تقدير وثناء من الجميع، وتؤكد إصرار وعزم الدولة المصرية على إدخال التحول الرقمي في كل مناحي الحياة المصرية.

وأوضح توفيق أنه على الرغم من الإيمان بنجاح هذه التجربة على أرض الواقع مع الوقت في ضوء الجهود المخلصة والصادقة للنهوض بالعملية التعليمية في مصر؛ فإنه لا بد من توضيح عدد من الأمور والاستفسارات التي تتوالي من الأُسر المصرية.

جاء ذلك في تصريحات للنائب، اليوم الإثنين، مؤكدًا خلالها أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير طارق شوقي، قدمت عرضًا مُقدرًا بشأن منظومة العمل التعليمية في العام الدراسي الجديد، في ضوء تدابير "كورونا"، معتمدةً بشكل أساسي على التحول الرقمي وتعميقه وبيئة تكنولوجية متطورة، ومع طبيعة الواقع المصري نجاح التحول الرقمي لا يتوقف على مجرد آلات تكنولوجية ووجود إنترنت، بقدر ما هو ثقافة يجب ترسيخها وتعميقها في كل مكونات المنظومة التعليمية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن العديد من الاستفسارات والتساؤلات تتوالى بشأن النظام والرؤى الجديدة، ومن ثم يجب أن يكون هناك فريق عمل متكامل للرد حتى لا تكون الأسر والطلاب بيئة سهلة للاستخدام والشائعات، وأيضًا قطع الطريق على أية محاولات لترويج أكاذيب أو معلومات خاطئة، تتسبب في إشكاليات لاحقة في الإيمان والتطبيق على أرض الواقع.

واختتم عضو مجلس الشيوخ حديثه بالتأكيد أن وضوح الرؤية وتعميق ثقافة التحول الرقمي بالتعليم من خلال حملات توعوية بوسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية الرسمية للوزارة، ضرورة مهمة؛ حرصًا على نجاح التجربة التي يتم تنفيذها ورؤى وأفكار النهوض بالعملية التعليمة، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي في هذه المنظومة سيكون من الإقبال عليها والتعاطي الجيد من الأسرة والطلاب ولفظ الدروس الخصوصية والأفكار القديمة التي تتسبب في تداعيات سلبية للمنظومة التعليمية.