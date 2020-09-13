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"فيصل والهرم ومتفرعاتهما".. الثلاثاء قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 8 ساعات

06:19 م الأحد 13 سبتمبر 2020
"فيصل والهرم ومتفرعاتهما".. الثلاثاء قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 8 ساعات

قطع المياه

كنب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (كفر غطاطي – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية).

وأضافت الشركة أن قطع الخدمة، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/9/2020، نظرًا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وأشارت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

قطع المياه الجيزة شركة مياه الشرب

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