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رئيس جهاز الشيخ زايد يلتقي سكان المدينة للرد على استفسارات التصالح في مخالفات البناء

10:52 ص الأحد 13 سبتمبر 2020
رئيس جهاز الشيخ زايد يلتقي سكان المدينة للرد على استفسارات التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، اجتماعا مع ممثلين عن السكان بالمدينة للرد على تساؤلات السكان بشأن كيفية تطبيق قانون التصالح وإيضاح كافة الاستفسارات لدى السكان وتسهيل إجراءات التصالح، وذلك بحضور أعضاء لجنة التصالح بالمدينة.

وأوضح فهمي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة تساؤلات واستفسارات، ومنها كيفية حساب مخالفة تغيير النشاط، وزيادة مسطح غرف خدمات السطح والتى يتم حسابها كمخالفة واحدة بنسبة ١٠٠%.

وأضاف رئيس الجهاز، أن تطبيق قانون التصالح ليس بعقاب للمواطنين، وإنما هو في مصلحة المواطن، وأن اللجنة وأعضاءها تسعى جاهدة لتطبيق القانون وتيسير كافة الإجراءات على المواطنين.

من جانبه أكد المهندس عماد حمدي، رئيس لجنة التصالح بمدينة الشيخ زايد، أن اللجنة تعمل على مدار اليوم لاستقبال طلبات المواطنين، وهناك تيسيرات قررها رئيس الوزراء فى استقبال الطلبات.

مخالفات البناء مصطفى فهمي مدينة الشيخ زايد

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