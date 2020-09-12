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رئيس الوزراء يلتقي بالإعلاميين لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

11:08 ص السبت 12 سبتمبر 2020
رئيس الوزراء يلتقي بالإعلاميين لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

رئيس الوزراء يعقد لقاء مع الإعلاميين

كتب- محمد نصار:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع الإعلاميين والصحفيين لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بمحافظة القليوبية.

يأتي المؤتمر بحضور كل من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء أبرز الأسئلة التي تشغل المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مصطفى مدبولي بنها

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