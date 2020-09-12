تبدأ اليوم.. الصحة تحدد شروط وموانع التقدم للتطوع في تجارب لقاحات كورونا

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان عددا من الشروط للتطوع لإجراء التجارب السريرية على لقاحين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، اليوم السبت، بعدما ثبت فعاليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضًا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية.



وأوضحت الوزارة في أوراق التقدم للتطوع، أن من أهم الشروط أن يكون المتطوع يبلغ من العمر 18 عاما فيما فوق، وأن يكون مقيما في مصر أو معه إقامة سارية إذا كان اجنبيا، وأن يقوم بالتسجيل بأوراق الرسمية " البطاقة أو جواز السفر، ويخضع المتقدم لتقييم أهليته للمشاركة في التجارب، كما سيقوم بالتوقيع على استمارة تنويرية قبل البدء في التجارب.



وأشارت الوزارة إلى ان هناك عدة عوامل تمنع المتطوع من إجراء التجارب عليه وهي إصابته بأعراض البرد أو الحمى وسيلان الأن خلال 14 يوما قبل البدء من التجربة، بالإضافة إلى الإصابة بالحساسية تجاه أحد أنواع الأدوية أو الإصابة بالصرع الإصابة بأمراض حادة مثل الربو أو أمراض القلب أو الكبد أو الكلي.



ولفتت الوزارة إلى أن تلقي المتبرع لأي أدوية مثبطة للمناعة تحول بينه وبين أن يكون متطوعا، والتعرض لضغط الدم خلال ثلاثة أشهر قبل التطعيم، والسيدات الحوامل أو الراغبة في الحمل خلال فترة التجربة.