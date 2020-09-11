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رئيس الوفد: لن نقبل بأقل من 40 مقعدًا في قائمة مجلس النواب

11:14 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
رئيس الوفد: لن نقبل بأقل من 40 مقعدًا في قائمة مجلس النواب

المستشار بهاء الدين أبو شقة

(مصراوي):


قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه لن يقبل في انتخابات مجلس النواب المقبلة، أقل من 40 مقعدًا في القائمة بجانب التنسيق على "الفردي".

وأوضح أبو شقة، أن الجميع يشاهد الشخصيات التي تأتي لحزب الوفد لتخوض الانتخابات بالنظام الفردي، وجميعها لشخصيات يعرفها الجميع.

وأشار أبو شقة إلى وجود مخطط لتصدير مشهد للخارج والهدف منه هدم حزب الوفد، وأنه في حقيقة الأمر هدم حزب الوفد يعني هدم الدولة المصرية، لأنه يمثل المعارضة الوطنية، والتي تعد جزء من نظام أي دولة ونشر الشائعات في هذا الأمر مخطط له لذلك، لم نسمح لهدم حزب الوفد.

وأضاف أبو شقة أنه لم يعرف أي اسم حتى الآن من الأسماء التي ستضمها قائمة انتخابات مجلس النواب، حتى اسم ابنته، مؤكدًا أنه يعمل من أجل الوفد ورفض مناصب كثيرة ولكن قبل منصب رئاسة الوفد من أجل الوفد، ومن أجل حبه للوفديين.

بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد مجلس النواب

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