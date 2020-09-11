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الجيزة: إغلاق كلي لمطلع الدائري للقادمين من الوراق لـ4 أيام

07:07 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
الجيزة: إغلاق كلي لمطلع الدائري للقادمين من الوراق لـ4 أيام

(مصراوي):

أعلنت محافظة الجيزة، إنه في ضوء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، تحديدًا في المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر، بطول 15 كيلو متر، فإنه سيتم إجراء إغلاق كلي للمطلع القادم من مناطق الوراق والمؤدي إلى الطريق الدائري، في اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي، وطريق شبرا بنها الحر، لـ4 أيام، ابتداء من الساعة 12 صباح غدٍ السبت، وحتى الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجاري.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستجري تحويلة مرورية، خلال تنفيذ الأعمال كالتالي: "القادم من مناطق الوراق ويرغب في الصعود أعلى الطريق الدائري، في اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي، يستكمل السير في طريق كورنيش الوراق، في اتجاه مناطق منشأة القناطر، ثم الدوران والعودة مرة أخرى في اتجاه المطلع المؤدي إلى الطريق الدائري، في اتجاه محور الضبعة، ثم الصعود أعلى محور الضبعة في الاتجاه المؤدي إلى مناطق القاهرة ثم النزول مرة أخرى من محور الضبعة للطريق الدائري، عن طريق المنزل المؤدي إلى الدائري في الاتجاه المؤدي إلى طريق القاهرة إسكندرية الزراعي".

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الوراق بالمتابعة الدورية للأعمال، وإزالة أي معوقات، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة ستضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال.

كما تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية في محيط الأعمال.

الوراق الجيزة الطريق الدائري

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