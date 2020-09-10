تنفيذ الهيئة الهندسية.. الأوقاف تتسلم 4 مساجد جديدة بـ "بشاير الخير 3" بالإسكندرية

القاهرة- (أ ش أ):

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الخميس، 4 مساجد جديدة ببشاير الخير (3) من تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وأشادت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، بإنجازات الهيئة الهندسية والقوات المسلحة الباسلة لقيامها بإنشاء هذه المساجد وتسليمها لوزارة الأوقاف، والمساجد هي: مسجد الشهيد بسيوني السليماني بسيوني، ومسجد الشهيد عميد إلهامي عبدالمنعم، ومسجد محمود منتصر، ومسجد الحق المبين.

وفي سياق متصل، تواصل الحملة الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد بمحافظة الإسكندرية، وبمشاركة مجتمعية واسعة، وتعاون من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمالها، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، واستعدادا لإقامة شعائر صلاة الجمعة الثالثة.

من جانبه، أكد مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، أن خدمة بيوت الله وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا، وأن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة.