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غرف عمليات وعزل على مدار الساعة.. خطة "التعليم" لتأمين طلاب المدارس من كورونا

12:45 م الخميس 10 سبتمبر 2020
غرف عمليات وعزل على مدار الساعة.. خطة "التعليم" لتأمين طلاب المدارس من كورونا

مؤتمر منظمة الصحة العالمية

كتب- مصراوي:

تصوير- فريد قطب:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الخطة الخاصة بمواجهة كورونا في المدارس تتضمن تقليل توزيع الطلاب في الفصول لتصبح من 15 إلى 20 طفلا في كل فصل فقط.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بشأن خطة مواجهة كورونا في المدارس، أن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة للمتابعة مع توفير غرف بكل محافظة للمتابعة.

وشددت وزيرة الصحة، على ضرورة الاهتمام بالتطبيق، مؤكدة أن هناك زائرة صحية وطبيب يتولى المتابعة بداية من الطابور وحتى الخروج للمستشفى مع إمكانية توفير غرف عزل للحالات التي يتم إثبات إصابتها.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمرًا صحفيا بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك في المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

مؤتمر منظمة الصحة العالمية طارق شوقي وزير التربية والتعليم المدارس مواجهة كورونا هالة زايد

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