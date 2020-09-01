قبل عودة المدارس.. الصحة: منع "الكمامة" بين الطلاب في 3 حالات

كتب - أحمد جمعة:

حددت الخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد مع عودة المدارس الشهر المقبل، 3 حالات لمنع استخدام الكمامة بين الطلاب.

وبحسب الخطة التي وضعها قطاع الطب الوقائي، وحصل عليها مصراوي، يمنع استخدام الكمامة في الحالات الآتية: الأطفال أقل من عامين، وعند وجود صعوبة أو ضيق في التنفس، أو في حال ما إذا كان الشخص لا يستطيع أن يزيل الكمامة بنفسه ويحتاج لمساعدة الأخرين.

وطالبت الخطة بمراعاة التباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين خاصة في الاجتماعات، وفي حالة تعذر ذلك يجب ألا تقل مسافة التباعد عن متر مع ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر موثوق.

ووضعت الخطة القواعد الذهبية العشرة للوقاية من كورونا وهي غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، التهوية الطبيعية، عدم لمس أغراض الآخرين أو الاسطح، استخدام الادوات الخاصة، ترك مساحة للامان بين الأفراد والتحدث بصوت معتدل، عدم المصافحة أو المعانقة أو التقبيل، الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات في مسافات أمان أفضل من الانتظار في الداخل، عدم الاقتراب من مكان به تزاحم، تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترة مناسبة وممارسة الرياضة الخفيفة بالمنزل، اتباع آداب العطس والسعال في منديل أو بالكوع وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم.

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