نقابة المعلمين تطلق حملة "شارك" للحث على التصويت في انتخابات الشيوخ

كتب- مصراوي:

أطلقت نقابة المعلمين العامة وجميع نقاباتها الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية حملة "شارك" لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى في الداخل يومي 11 و12 أغسطس.

وتتضمن المشاركة في الحملة التعريف بمجلس الشيوخ، وكيفية تشكيله واختصاصه، وأهمية وجوده كغرفة تشريعية ثانية بجانب مجلس النواب.

وأعدت نقابة المعلمين دليلا تفصيليا لجميع مسئولي النقابات الفرعية واللجان النقابية يضم معلومات موثقة عن مجلس الشيوخ والنظم البرلمانية في العالم ذات المجلسين والتي تتعدى 80 دولة، وتفاصيل تشكيل مجلس الشيوخ طبقا للدستور والقوانين الحاكمة واختصاصات أعضائه، والتعريف بطريقة الانتخاب بنظاميه القائمة والفردي وصولا إلى التعريف بعدد الأعضاء وطبيعة تشكيل المجلس.

ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جميع مسئولي 53 نقابة فرعية و320 لجنة نقابية بدعم التوعية الشعبية في التعريف بمجلس الشيوخ وأهميته في ظل تطبيق كامل للشروط الاحترازية الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا في جميع اللجان خلال التصويت.

وأوضح الزناتي، ضرورة مشاركة كل طوائف الشعب من الكبار والشباب والمرأة في التصويت لإثراء الحياة السياسية المصرية، خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد نقيب المعلمين، أن الدساتير الديمقراطية في العالم ومنها الدستور المصري تسعى لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه ومنها وجود مجلسين يشمل مختلف الفئات والتخصصات.

وحذر من الدعوات الخبيثة التي يروج لها البعض بمقاطعة الانتخابات، ويجب أن نقف صفا واحدا خلف الوطن ومساندته ضد كل قوى الشر التي تسعى لتقويض إنجازاته.