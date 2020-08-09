رئيس الوزراء: شحنات مستلزمات طبية وأدوية ومنتجات غذائية وملابس لدعم الأشقاء اللبنانيين

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنه تلقى تقريرين من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ بشأن ما تم تجهيزه من شحنات تحوي مستلزمات طبية وأدوية ومنتجات غذائية وملابس وإرسالها لدعم الأشقاء اللبنانيين بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت.

وأكد مدبولي أن مصر دائمًا وأبدًا لا تتخلى عن مساندة أهلنا في أي من الدول العربية، قائلًا: منذ وقوع الحادث تعمل وزارات الحكومة المختلفة على تحديد أولويات حاجة أشقائنا لإرسالها إليهم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال التقرير الذي عرضته على رئيس الوزراء، إنه تم تجهيز شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تحتوي على أدوية تتمثل في مضادات حيوية، ومضادات للالتهاب، وأدوية تخدير، ومسكنات لآلام ضد الحروق وضد الحساسية وضد التهابات العيون، بالإضافة إلى مستلزمات طبية وجراحية ومحاليل طبية وأطقم آلات جراحية بإجمالي وزن نحو 16 طنًّا.

وأضافت وزيرة الصحة أنه تم توفير أطقم طبية في تخصصات التخدير والجراحة العامة وجراحة التجميل وجراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام، وجراحة الوجه والكفين، وأطباء الرعاية المركزة، بإجمالي 23 استشاريًّا وإخصائيًّا، وإنه جار إرسال شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية إلى لبنان الشقيق.

واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال التقرير، بيانًا بالمساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية في إطار التدخل لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وقالت وزيرة التضامن إن جمعيات "بنك الطعام المصري" و"مصر الخير" و"الجمعية الشرعية" و"جمعية البر والتقوى" تشاركت في تجهيز شحنة مواد غذائية؛ لإرسالها إلى لبنان، والتي تحتوي على 140 طن مواد غذائية مختلفة.

وأضافت الوزيرة أن جمعيتي "الهلال الأحمر" و"بنك الكساء المصري" جهزتا شحنة مستلزمات طبية تضم 6000 بدلة طبية، و1000 "جاون" طبي، و700 حذاء طبي أبيض، و1000 حقيبة مستلزمات طبية، و100 لتر كحول مطهر، و500 مرتبة سرير، بينما قام "بنك الكساء المصري" بتجهيز شحنة ملابس.