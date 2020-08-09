مد التشغيل بعد منتصف الليل.. ننشر مطالب المنشآت السياحية للحكومة خلال الاجتماع المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن مطالب الغرفة من الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، موضحًا أنها تتمثل في مد فترة الوقت للمطاعم والمقاهي السياحية لما بعد 12 ليلًا، خصوصًا الملاهي الليلية ومسارح المنوعات، وتشغيل الفقرات الفنية، والعودة إلى نسبة تشغيل 75% أو 100%.

وقال المصري، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن الغرفة سترسل هذه الطلبات إلى وزير السياحة للنظر فيها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها؛ وذلك بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية أن التشغيل أفضل من الفترة الماضية، معربًا عن أمله في أن تعود حركة التشغيل إلى ما كانت عليه في الماضي بنسبة 100%، ويُمد الوقت إلى ما بعد 12 ليلًا، بالتزامن مع انحصار الفيروس، مشيرًا إلى أن أغسطس هو شهر السياحة العربية، وإذا لم نلحق جزء منها ستتكبد الشركات خسائر أكثر.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية إلى أن عدد المنشآت السياحية التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل بلغ نحو 920 منشأة على مستوى الجمهورية من عدد 1372 منشأة، وعلى مستوى القاهرة الكبرى بلغ نحو أكثر من 630 مطعمًا من خلال عدد 807 مطاعم، وليست هناك مشكلات تذكر حتى الآن.

وعن طلبات ترخيص المطاعم والمحلات، أوضح المصري أن هناك ضوابط جديدة تم الانتهاء منها وإرسالها إلى وزير السياحة للبت فيها واعتمادها خلال الأسبوع الجاري، على أن يصدر بها قرار وزاري هذا الأسبوع لضم عدد أكبر من المطاعم السياحية.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن عدد المتقدمين الجدد بلغ نحو 150 مطعمًا جديدًا، وتستهدف الغرفة على نهاية العام الوصول إلى 1650 مطعمًا.