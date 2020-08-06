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الوزراء يوافق على تعديل مسمى "معهد الدراسات الآسيوية" بجامعة الزقازيق

06:39 م الخميس 06 أغسطس 2020
الوزراء يوافق على تعديل مسمى "معهد الدراسات الآسيوية" بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق

مصراوي

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2018 بإنشاء كلية التربية الرياضية (بنات) جامعة بنها، وتعديل مسمى كلية التربية الرياضية (بنين)؛ لتصبح "كلية التربية الرياضية جامعة بنها".

ووافق المجلس على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق؛ ليصبح " كلية الدراسات الآسيوية العليا".

جامعة الزقازيق مجلس الوزراء معهد الدراسات الآسيوية

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