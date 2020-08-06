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برلماني ينتقد تصريحات "الصحة العالمية" بشأن عدم عودة الحياة لطبيعتها بسبب كورونا

04:34 م الخميس 06 أغسطس 2020
برلماني ينتقد تصريحات "الصحة العالمية" بشأن عدم عودة الحياة لطبيعتها بسبب كورونا

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وجه الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، انتقادا لمنظمة الصحة العالمية في بعض ما يصدر عنها من تصريحات، لاسيما فيما يتعلق بعدم عودة الحياة لطبيعتها بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تثير الذعر بين المواطنين.

وأشار أبوالعلا، في بيان، الخميس، إلى أنه ليس كل ما تقوله المنظمة صحيح، موضحا أن الأبحاث ليست جميعها أمرا مسلما به، وعلى وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء مثل هذه الأبحاث التي تتسبب في حالة تشاؤم.

وحول مصير كورونا، توقع أيمن أبوالعلا، أن الفيروس إما أن يختفي مثل بعض الفيروسات السابقة مثل سارس أو أن يتحول لإنفلونزا موسمية لا تشكل خطورة كبيرة.

وبشأن تطورات الأوضاع في مصر بخصوص كورونا لاسيما مع تراجع أعداد المصابين، قال أبوالعلا: وصلنا للذروة ونزلنا الحمد لله، وأرجو من جميع المصريين بأن يستمروا في إجراءات الوقاية، مجددا التأكيد بأنه من المتوقع الوصول في نهاية شهر سبتمبر للقاح خاص بالفيروس.

مجلس النواب منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19

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