الشعب الجمهوري: وعي الناخبين عامل أساسي في نجاح العملية الانتخابية

كتب- مصراوي:



ناشد محمد سعيد الدابي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، الناخبين بضرورة النزول بقوة يوم عملية الاقتراع، وإبداء الرأي واختيار المرشح الأصلح والأكفأ للقيام بالمهام والوظائف التي تم إسنادها إلى مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين في انتخابات الشيوخ حق أصيل لا يجب التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، ويجب التمسك به باعتباره واجبًا دستوريًا عليه تأديته تجاه وطنه.



وحذر "الدابي"، في بيان له اليوم، الناخبين من الالتفات إلى دعوات المقاطعة التي تستهدف إحداث حالة من الفراغ السياسي أو التقاعس عن أداء الواجب الوطني، مؤكدًا أن وعي الناخبين سيكون عاملًا أساسيًا في نجاح العملية الانتخابية.



وأشار أمين تنظيم "الشعب الجمهوري"، إلى أن كافة أمانات الحزب في كل المحافظات يضعون أمام أعينهم مصلحة وإعلاء الوطن من خلال حث المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات، والظهور أمام العالم بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية أمام العالم.