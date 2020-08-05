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رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار بعض الطرق بالإسكندرية مرافق ذات طبيعة خاصة

04:39 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار بعض الطرق بالإسكندرية مرافق ذات طبيعة خاصة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار بعض الطرق بمحافظة الإسكندرية من المرافق ذات الطبيعة الخاصة.

ويسري القرار على أجزاء من طريق (القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي) تقع داخل حدود محافظة الإسكندرية، وطريق (سيدي كرير/ المطار)، وطريق محور التعمير، وأجزاء من طريق (الإسكندرية/ مطروح الساحلي) تقع داخل حدود محافظة الإسكندرية.

ونص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للطرق والكباري إدارة وصيانة والإشراف على الطرق المذكورة، وللهيئة في سبيل ذلك وضع الضوابط والشروط التي تكفل المحافظة على كفاءة تلك الطرق وتوفير السلامة والأمان عليها.

مصطفى مدبولي الإسكندرية مجلس الوزراء

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