نتيجة الثانوية العامة وانفجار بيروت أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلان نتائج الثانوية العامة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، كما تناولت الصحف باهتمام حادث انفجار مرفأ بيروت وتصدر مصر للدول العربية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.

فقد أبرزت صحيفة "الأهرام" تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 منحة مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة والفنية للدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة العام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق "تحيا مصر" تكلفتها، وتوجيهه باعتماد مشروعات للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية بتكلفة نحو 30 مليار جنيه باستغلال الأراضي التي تملكها في المجتمعات العمرانية الجديدة مثل إنشاء جامعة قناة السويس الأهلية شرق الإسماعيلية وجامعة بورسعيد الأهلية بمدينة السلام.

وأشارت الصحيفة تحت عنوان "السيسي: 100 منحة لأوائل الثانوية.. و30 مليار جنيه للمشروعات الجامعية"، إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت "الأهرام عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول محاور تطوير منظومة التعليم الجامعي والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع بما فيها إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية والحكومية والدولية والتكنولوجية في المحافظات، وكذا التحول الرقمي وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات في إطار المشروع القومي لتنفيذ الاختبارات المميكنة بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية للعام الجامعي الجديد 2020/2021.

وتحت عنوان " الرئيس السيسي يصدق على اتفاقية مقر الكاف"، ألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين مصر والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 فبراير 2020، والتي تهدف إلى مواصلة دعم أنشطة الكاف الذي تم تأسيسه في 1957 في الخرطوم بالسودان، ومواصلة تواجده التاريخي في مصر وبالتعاون معها.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاقية تتضمن 24 مادة اشتملت على عدة أحكام تستضيف بموجبها الحكومة المصرية مقرا دائما للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وتمنح الاتحاد حق استخدامه بهدف تسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية وفقا لنصوص النظام الأساسى للكاف ويتمتع الكاف بالأهلية القانونية التي تخوله للقيام بالتعاقد وشراء وبيع العقارات والمنقولات فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين المصرية المطبقة بما يضمن اللجوء للقضاء المصري>

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" تصدر مصر لأهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية، خلال الفترة بين 2015 و 2019 بواقع 476 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار.

فتحت عنوان "مصر الأولى عربيا في جذب الاستثمارات"، ذكرت الصحيفة أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات " ضمان " ومقرها الكويت، كشفت عن أن مصر حظيت خلال الفترة من 2015 إلى 2019 على أضخم استثمارات لمشروعات الاستثمار الأجنبي بحصة 35.2% تلتها الامارات بـ 53.6 مليار دولار تمثل 15.2% ثم السعودية بـ 53 مليار دولار تشكل 15%.

ونقلت عن تقرير "ضمان" أن الإمارات جاءت كأهم مستثمر في المنطقة من حيث تكلفة المشروعات تلتها الصين ثم روسيا.

وتحت عنوان "14 طالبا وطالبة حصلوا على 100% والبنات يتفوقن على البنين"، ألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أمس، نتيجة الثانوية العامة، بنسبة نجاح بلغت 81.5%، وتأكديه إسدال الستار على النظام القديم للثانوية العامة ليفسح الميدان لنظام جيد بمحتوى إلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير التعليم هنأ - في مؤتمر صحفي "أون لاين" - الطلاب الناجحين بالثانوية العامة ولاسيما الأوائل الذين بلغ عددهم 43 طالبا وطالبة منهم 30 بالمدارس الحكومية المجانية، حيث بين أن نسب نجاح البنين 79.9% و82.9% للبنات، ليتفوقن على البنين.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا للتحليل الذي أجرته لشرائح مجاميع المتفوقين، فإنه من المتوقع قبول 145 ألف طالب بالمرحلة الأولى بحد أدنى للحاصلين على 398 درجة بنسبة 97% لشعبة العلوم و385 درجة بنسبة 93.9% للرياضيات و328 درجة بنسبة 80% للأدبي، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يصل الحد الأدنى لقبول طلاب القسم العلمي شعبة العلوم إلى 403.5 درجة بنسبة 98.4% بكليات الطب و403 درجات بنسبة 98.2% بطب الأسنان، ومن المرجح أن يصل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة إلى 385 درجة بنسبة 93.9%، وفي الشعبة الأدبية يتوقع أن يسجل الحد الأدنى للقبول 395 درجة بنسبة 96.34% لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و391.5 درجة بنسبة 95.49% للألسن و387 درجة بنسبة 94.39% للإعلام.

وتحت عنوان "منافذ جديدة لبيع السلع بالقاهرة والصعيد"، أبرزت صحيفة "الأخبار" بدء وزارة التموين تنفيذ مشروع جديد لإنشاء عدد من المنافذ السلعية بنظام المشاركة بين جهاز تنمية التجارة القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد، إضافة إلى تطوير عدد من المنافذ ورفع كفاءتها وزيادة معدات ضخ السلع بما ينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.

ونقلت الصحيفة عن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي مطالبته باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وتحت عنوان "47 ألف زائر للمناطق السياحية في شهر.. رسالة أمان للعالم"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن نجاح الخطة التدريجية لفتح المواقع الأثرية سوف يكون سببا في انتعاش السياحة في الفترة القادمة، ورسالة أمان للعالم أن مصر على مستوى الحدث والحفاظ على صحة زائريها.

ونقلت الصحيفة عن "وزيري" قوله إن مصر سوف تكون قبلة السائحين بسبب الاستمرار في تطوير المتاحف والمناطق الأثرية، وإنه خلال شهر من فتح بعض المتاحف لم يتم تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا، كما أوضح أن أكثر من 47 ألف زائر تجولوا بين المتحف المصري بالتحرير ومنطقة الهرم بالجيزة ومعابد الأقصر خلال شهر يوليو الماضي.

وأبرزت "الأهرام" الانفجار الضخم الذي هز منطقة الجميزة في العاصمة اللبنانية بيروت أمس، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين فضلا عن الأضرار المادية الجسيمة.

فتحت عنوان "انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت"، ذكرت الصحيفة أن الانفجار وقع فى ميناء بيروت المغلق منذ 5 أيام بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السكان اعتقدوا أنها هزة أرضية أدت إلى تحطم زجاج الأبنية المحيطة والسيارات في جزء كبير من أحياء العاصمة، ثم سمع صوت انفجار آخر خلال 15 ثانية، وشوهد دخان كثيف في سماء بيروت.

وفي الشأن الاقتصادي، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوي ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

فتحت عنوان "مصر .. دولة رقمية بنهاية يونيو القادم"، نقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله إنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو 2021، بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.