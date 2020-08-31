​المتر وصل 50 ألف جنيه.. تفاصيل طرح محلات وصيدليات بالمزاد في 3 مدن جديد

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، طرح عدد من المحلات للبيع بنظام المزاد العلنى، في عدد مختلف من المشروعات خلال شهر سبتمبر المقبل.

ووصلت أسعار بيع المتر مربع بالمحال التجارية لـ32 ألف و45 ألف جنيه، بينما وصل سعر بيع المتر مربع بالصيدلية إلى 50500 جنيه، في مدينة النوبارية الجديدة خلال مزاد علني عقد اليوم الاثنين، ومدينة بني سويف الجديدة، تم بيع 6 محال تجارية بالأسواق التجارية بمناطق( إبني بيتك 2 والإسكان الاجتماعي والحي الرابع وموقف الحي الثاني)، في مزاد علني.

ووصل سعر بيع المتر المربع للمحال بين 9 آلاف و26 ألف جنيه.

وينشر "مصراوي" خريطة طرح المحلات خلال الشهر المقبل في عدد من المدن والتي جاءت على النحو التالي:

- في القاهرة سيتم طرح 19 محلا بمشروع السويقة بالحي الثالث التجمع الخامس، بمساحات تتراوح بين 9 و17 مترًا.

يتم شراء كراسة الشروط من جهاز القاهرة الجديدة مقابل 299 جنيه، حيث يعقد المزاد على يويمن، الاول يوم 20 سبتمبر المقبل، والثاني يوم 26 أكتوبر المقبل أيضًا، كما يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه كمبلغ تأمين دخول المزاد.

- في مدينة العبور، سيتم طرح 9 محلات وصيدلية للبيع، بمركز خدمات الحى الثانى أمام المرور، يتم شراء كراسة الشروط من جهاز المدينة مقابل 299 جنيه، على ان تعقد جلسة المزاد يوم 29 سبتمبر المقبل بمقر جهاز مدينة العبور.

- في مدينة أكتوبر الجديدة سيتم طرح 30 محلًا للبيع بالمزاد العلني بجانب وحدات إدارية وصيدليات بمساحات تتراوح بين 13 مترًا وحتى 100 متر.

ويتم شراء كراسة الشروط من جهاز المدينة مقابل 299 جنيهًا، وتبدأ جلسات المزاد العلني بداية من 27 سبتمبر المقبل وحتى يوم 15 نوفمبر 2020.