المتر وصل لـ26 ألف.. بيع 6 محال تجارية في مزاد علني ببني سويف الجديدة
كتب- محمد عبدالناصر:
صرح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم بيع 6 محال تجارية بالأسواق التجارية بمناطق( إبني بيتك 2 والإسكان الاجتماعي والحي الرابع وموقف الحي الثاني)، في مزاد علني.
وأوضح عبدالرحمن، في بيان اليوم، أن أسعار بيع المتر المربع للمحال تراوحت بين 9 آلاف و 26 ألف جنيه، مؤكداً أنه تم عقد جلسة المزاد العلني بحضور ممثلي الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الشفافية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال التي تم بيعها بأنشطة متنوعة وبمساحات مختلفة لتلبية احتياجات المدينة، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.
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