"تحيا مصر" يرصد 200 مليون جنيه للمشاركة في بناء مشروعات "بشاير الخير" الجديدة بالإسكندرية​

كتب- محمد عبدالناصر:

رصد صندوق تحيا مصر 200 مليون جنيه للمشاركة في بناء مدن بشاير الخير (4 - 6 - 7 – 8) بمحافظة الإسكندرية لتوفير سكن كريم لأهالي المناطق العشوائية والمهددة للحياة بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعاونة الصندوق للدولة في القضاء على مشكلات العشوائيات وتطوير المناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن مشاركة الصندوق في بناء مدن بشاير الخير بلغت مليار و9 ملايين جنيه حتى الأن، لافتا إلى أن الدولة لديها مخطط متكامل رصدت له ميزانيات ضخمة للقضاء على مشكلات المناطق العشوائية وغير المخططة، والتي شكلت خطرا هدد حياة الآلاف من سكانها على مدار عقود طويلة، دون حل ينهي معاناتهم، حيث افتقرت تلك التجمعات العشوائية لأبسط متطلبات العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الصندوق منذ إنشاءه شارك بفاعلية في توفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة القرى الأولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة رسمت ملامح عصر جديد لحياة بلا معاناة للآلاف من سكان تلك المناطق.

وأوضح عبدالفتاح، أن مشروع بشاير الخير، يعد نموذجا مثاليا لمعنى التطوير العمراني، حيث تحولت العشوائيات إلى نطاقات سكنية حضارية عامرة بالحياة، ومن ثمة نجحت الدولة في توفير بديلا آمنا للأهالي من قاطني المناطق المهددة للحياة، في شكل مجتمع عمراني للارتقاء بسكان المناطق المهددة للحياة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن الصندوق أسهم في تأسيس مدن تحيا مصر بحي الأسمرات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه، للارتقاء بحياة أكثر من 80 ألف مواطن من المناطق العشوائية، في شكل مجتمع عمراني جديد متكامل المرافق والخدمات يضم 429 عمارة تستوعب 18 ألف وحدة سكنية و281 وحدة تجارية وعشرات المناطق الخدمية والترفيهية، ومدينة شبابية رياضية، كما شارك الصندوق في فرش وتأثيث 6300 وحدة سكنية.​