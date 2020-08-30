تقدم خدمات التموين والمرور والتوثيق.. 15 معلومة عن بوابة "مصر الرقمية"

قبل وبعد.. ماذا تم في مشروع محور المحمودية بالإسكندرية (شريان الأمل)-



كتب- محمد سامي:

بدأت الحكومة، الخميس الماضي، في تجربة تقديم عدد من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين "أون لاين" عبر بوابة مصر الرقمية ورابطها www.Misralrakamia.gov.eg، وتتضمن في المرحلة الأولى مجموعة من الخدمات، والتوثيق والدعاوى القضائية، والتموين، على أن يتم سداد مقابل هذه الخدمات إلكترونيًا.

وشهدت البوابة منذ إطلاقها تسجيل ما يقرب من تسجيل 60 ألف طلب لتكوين حساب على البوابة، بالإضافة إلى تسجيل 2500 على خدمات وزارة التموين.

ويستعرض (مصراوي) أبرز المعلومات عن الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها البوابة..

- تشرف عليها وزارة الاتصالات وتطلق 3 حزم خدمات رقمية بشكل تجريبي.

- يتم التعامل مع البوابة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول.

- البوابة تقدم 35 خدمة إلكترونية "أون لاين".

- تضم الخدمات الرقمية خدمات التموين، والتي تضم إمكانية استخراج بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي وضم أفراد الأسرة واستخراج بطاقة جديدة والنقل من محافظة إلى أخرى.

- يمكنك الاستفادة من هذه الخدمات بعد إنشاء حساب مجاني على البوابة.

- تضم البوابة خدمات المرور مثل استخراج بدل تالف وفاقد لرخصة القيادة، ودفع مخالفات رخصة القيادة ورخصة السيارة والاستعلام عنها، وتوثيق عقد بيع سيارة والتنازل عنها وتجديد الرخصة.

- تضم البوابة خدمات توثيق الشهر العقاري مثل استخراج توكيل عام وخلاص وغيرها.

- يتم من خلال البوابة إتمام مجموعة من خدمات المحاكم ومنها بشكل مبدئي إقامة دعاوي مدنيه وتسجيل محامي.

- تختلف قيمة رسوم الخدمات من خدمة إلى أخرى، وبعض الخدمات مجانية.

- بعض الخدمات تتطلب توقيع أو وجود الشخص في الجهة الحكومية مثل إصدار توكيل.

- تختلف مدة تقديم الخدمة ولكن يتم توضيح الوقت في خلال نهاية الخطوات لكل خدمة.

- يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

- سيتم إتاحة تسديد كافة الفواتير والغرامات والمستحقات خلال الفترة القادمة ولكن حاليًا يمكن تسديد غرامات الرخص.