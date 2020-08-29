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مرصد الأزهر: القبض على "محمود عزت" يعكس إصرار الدولة على محاربة الإرهاب

11:47 م السبت 29 أغسطس 2020
مرصد الأزهر: القبض على "محمود عزت" يعكس إصرار الدولة على محاربة الإرهاب

محمود عزت

كتب- محمود مصطفى:

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بالقبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال "مرشد الجماعة الإرهابية"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إصرار الدولة على اجتثاث منابع الإرهاب، وجهود رجال الأمن واستعدادهم ويقظتهم الدائمة.

وقال مرصد الأزهر على صفحة التواصل الخاصة به، إن نجاح تلك العملية في الكشف عن التدفقات المالية والكوادر الخفية لتلك الجماعة الإرهابية، يضع حدًّا للمخططات التي تستهدف دعائم الاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، مشيرًا إلى أن تلك العملية تقضي على ما يقوم به هذا التنظيم الإرهابي من بث الشائعات والترويج لها، بكل ما يملك من قوة داخل المجتمع المصري.

وثمّن مرصد الأزهر، خطوة القبض على أحد الإرهابيين والمدانين من قِبَل القضاء المصري في جرائم متعددة، محذرًا من الخلايا النائمة للتنظيمات المتطرفة، التي ما تزال تحاول أن تخلق لنفسها مساحة لممارسة التطرف وتهديد استقرار وأمن وطننا الحبيب، مؤكدًا أن مصرنا الحبيبة حقَّقت تقدمًا كبيرًا في مواجهة التطرف والإرهاب على كافة المستويات بشهادة كبريات المراكز الأمنية والبحثية في العالم.

محمود عزت الإرهاب

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