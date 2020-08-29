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قرار جمهوري بتكليف "حسن عبدالشافي" برئاسة هيئة الرقابة الإدارية

09:42 م السبت 29 أغسطس 2020
قرار جمهوري بتكليف "حسن عبدالشافي" برئاسة هيئة الرقابة الإدارية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتكليف "حسن عبدالشافي أحمد" بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من يوم 30 أغسطس الجاري.

يذكر أن اللواء شريف سيف الدين حسين، تولى رئاسة الهيئة خلفًا للواء محمد عرفان، في أغسطس عام 2018.

عبدالفتاح السيسي حسن عبدالشافي أحمد هيئة الرقابة الإدارية السيسي

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