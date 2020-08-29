قرار جمهوري بتكليف "حسن عبدالشافي" برئاسة هيئة الرقابة الإدارية
09:42 م السبت 29 أغسطس 2020
(مصراوي):
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتكليف "حسن عبدالشافي أحمد" بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من يوم 30 أغسطس الجاري.
يذكر أن اللواء شريف سيف الدين حسين، تولى رئاسة الهيئة خلفًا للواء محمد عرفان، في أغسطس عام 2018.
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