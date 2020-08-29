"هنبنيها ونعمرها لأي حد".. السيسي يطالب بعدم التعجل بالحكم على قرارات الدولة

(أ ش أ):

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بعدم التعجل بالحكم على قرارات الدولة، مؤكدًا أنها تتم وفق دراسات دقيقة وتخطيط قابل للتنفيذ والتحدي.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم، إن قرارات الدولة مدروسة، ولا نرفض نقدها أو مناقشتها، لكن يجب عدم التعجل بالحكم عليها، لأنها تتم بعد دراسات دقيقة لمسؤولين متخصصين في الدولة.

وتابع الرئيس قائلًا: "أنا بالنسبالي ما بتأثرش وقراري مبيتغيرش، لأنه مش قرار ناجم عن هوى، ولكن دراسات ومسئولين في الدولة بتتكلم، وكل مسئول منهم لديه من المؤهلات العملية والمهارات والخبرات بتخليه يتكلم كلام ويحط تخطيط قابل للتنفيذ والتحدي، خاصة وإحنا عندنا ناس جوة مصر مغرضة وخارج مصر مغرضة، بتتناول هذه القضايا وتتكلم معاكم وتقول كلام، صدقوني والله يعني هما عايزين مصلحة بلدنا يعني؟ الناس اللي بتتكلم في القنوات دي عايزين مصلحة بلدنا؟ والله العظيم لو قدروا يدمروها هيدمروها، ويقولك لا لينا ولا ليهم، ويقولك نخربها لا هما يعيشوا ولا إحنا نعيش، طيب ليه، والله إحنا لو نقدر نعمرها ونبنيها لأي أحد، هنبنيها ونعمرها لأي حد".

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