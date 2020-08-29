لأول مرة.. "مصر للطيران": العودة إلى ٤٥% من حجم التشغيل اليومي قبل "كورونا"

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "مصر للطيران" إنه لأول مرة منذ عودة حركة الطيران الدولي يعود متوسط التشغيل إلى ٤٥% من حجم التشغيل اليومي للرحلات الدولية والداخلية والشحن الجوي قبل جائحة كورونا؛ حيث زادت رحلات الشركة في عطلات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) خلال الفترة الماضية.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم السبت، أنه يتم تسير ٥٢ رحلة جوية على مدار اليوم بمعدل رحلة واحدة لكل من (نيويورك، أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونخ، ميلانو، فيينا، كوبنهاجن، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، البحرين، بغداد، لبنان)، ورحلتين إلى كل من (دبي وأبوظبي)، و٩ رحلات داخلية بمعدل ٤ رحلات إلى (شرم الشيخ) و٣ رحلات إلى (الغردقة)، ورحلة واحدة إلى كل من (أسوان والأقصر)، و١١ رحلة استثنائية؛ جميعها إلى السعودية، بمعدل ٤ رحلات إلى (الرياض)، و٣ رحلات إلى (جدة)، ورحلتين إلى (الدمام)، ورحلة إلى كل من (المدينة المنورة وأبها)، و٥ رحلات شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٥٠٠ راكب.

وتابعت الشركة بأنه من المقرر غدًا الأحد تسيير ٤٣ رحلة جوية بمعدل ٣٤ رحلة دولية و٧ رحلات داخلية ورحلتين شحن جوي؛ تنقل جميع الرحلات ٣٥٠٠ راكب.