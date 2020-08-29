رئيس الوزراء: الريف هو التحدي الحقيقي في قطاع الصرف الصحي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصرف الصحي من أهم القطاعات في الدولة المصرية، ودائما ما يمثل مطلب المواطن البسيط، لافتا إلى أنه تم الوصول إلى تغطية 65% من الجمهورية، وفي المدن فقط وصلت النسبة إلى 96% على أن يتم الانتهاء من النسبة الباقية خلال العام المالي الحالي للمدن.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت: "الريف وهو التحدي الحقيقي وصلنا إلى 37.5% من سكان الريف يتمتعون بصرف صحي ومنذ 6 سنوات كانت النسبة 12% من السكان و10% من القرى، وبنهاية العام المالي الحالي نستهدف تجاوز 43%.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.