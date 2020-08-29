أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

رئيس الوزراء: الريف هو التحدي الحقيقي في قطاع الصرف الصحي

11:18 ص السبت 29 أغسطس 2020
رئيس الوزراء: الريف هو التحدي الحقيقي في قطاع الصرف الصحي

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصرف الصحي من أهم القطاعات في الدولة المصرية، ودائما ما يمثل مطلب المواطن البسيط، لافتا إلى أنه تم الوصول إلى تغطية 65% من الجمهورية، وفي المدن فقط وصلت النسبة إلى 96% على أن يتم الانتهاء من النسبة الباقية خلال العام المالي الحالي للمدن.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت: "الريف وهو التحدي الحقيقي وصلنا إلى 37.5% من سكان الريف يتمتعون بصرف صحي ومنذ 6 سنوات كانت النسبة 12% من السكان و10% من القرى، وبنهاية العام المالي الحالي نستهدف تجاوز 43%.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الصرف الصحي

الخبر التالى:

بثَّت أغنية مهرجانات هابطة.. "الأعلى للإعلام" يُحيل محطة إذاعة للتحقيق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي عن مخالفات البناء: اللي بنعمله علشان خاطر بلدنا ومش هبيع الوهم