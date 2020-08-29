مع تعويضهم.. السيسي يوجه بإزالة 77 مسجدا مخالفا و5000 منزل لمد محور المحمودية للبحيرة

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمد محور المحمودية في محافظة الإسكندرية إلى محافظة البحيرة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: البحيرة فيها 77 جامعا مخالفا على حرم الترعة! متسائلا: هوا اللي عايز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه؟! دي سرقة وبرغم كده هنشيل ونعمل مكانهم".

وتابع الرئيس: "الناس اللي بنت مخالفة بنتكلم في 5000 مخالفة.. مش عايزين نضر الناس وجهزلي (محافظ البحيرة) أراضي بديلة رغم أنهم متعدين على الأراضي 5000 أو 6000 وحدة نعملها، ويتحدد أراضي والقرار اتاخد دلوقتي، ميبقاش فيه أي حد موجود على خط المحور".

وتشمل تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.