الرطوبة 90%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على مدار 48 ساعة (الجمعة ـ السبت)، حيث تتراوح نسبة الرطوبة بين 70% و80% على القاهرة والوجه البحري، وتصل إلى 90% على السواحل الشمالية.

الجمعة

ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلاً والرياح معتدلة، تنشط أحيانًا بالقاهرة، مع ظهور شبورة مائية صباحًا، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية لطيف ليلاً، والرياح معتدلة مع ظهور شبورة مائية صباحًا.

ويسود طقس حار نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلاً، مع رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويكون الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد جنوبًا، حار شمالاً نهارًا لطيف إلى معتدل ليلاً، والرياح معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 27.

السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود السبت المقبل، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع ظهور شبورة مائية صباحًا، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية لطيف ليلاً والرياح معتدلة مع ظهور شبورة مائية صباحًا.

ويسود طقس حار نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس على محافظات الصعيد، شديد الحرارة، معتدل إلى لطيف ليلاً والرياح معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28. ​