عودة أنشطة وشرط لدخول البلاد.. 5 قرارات حكومية تطبق أول سبتمبر

كتب - يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بعودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتباراً من الجمعة 28 أغسطس الجاري.

ونص قرار رئيس مجلس الوزاء، على أن تكون الفترة الخاصة بالخطبة في حدود 10 دقائق واستمرارغلق الزوايا والمساجد التي لا تسرى عليها الضوابط والشروط، واستمرار منع إقامة أى مناسبات في دور المناسبات لتظل مغلقة، مع استمرار غلق أماكن الوضوء

وتضمنت القرارات: ما يلي:

- اعتبارا من يوم 1 سبتمبر سيتم تطبيق الاختبار الخاص بتحليل PCR على جميع القادمين من الخارج قبل 72 ساعة من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة القادمة لمصر وقبل 72 ساعة من الوصول للأراضي المصرية للقادمين برا أو بحرا.

- استثناء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 6 سنوات من القرار.

- اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل سيتم السماح بالأنشطة السياحية الثقافية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، على أن يستمر تنفيذ غلق الشواطئ العامة المفتوحة، لحين إشعار آخر.

- السماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حالياً في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، على ألا يزيد العدد عن 50% حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.