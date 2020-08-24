​في استجابة عاجلة لتوجيهات الرئيس.. 4 قرارات لوزير الأوقاف لتأهيل الأئمة وتعظيم مال الوقف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حالة الطوارئ داخل أروقة الوزراء وهيئة الأوقاف، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم قيمة مال الوقف، وتدريب وتأهيل الأئمة، خلال لقائهما السبت، بقصر الاتحادية.

1- إبرام العقود بالقيمة الفعلية العادلة

وجه الرئيس السيسي، وزير الأوقاف بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف، طبقًا للقيمة التجارية الواقعية بيعًا أو شراءً أو تأجيرًا.

وعلى الفور، أصدر وزير الأوقاف، القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2020، الذي يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع، وذلك لأجل تحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف.

وقالت مصادر بهيئة الأوقاف، إن القرار لا يسري على العقود طويلة الأمد، بل يختص بالأراضي الزراعية والمحلات والوحدات السكنية، محددة المدة، التي تجدد عقودها بشكل سنوي.

وأضافت المصادر، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه من المتوقع أن تزيد الإيرادات بعد قرار وزير الأوقاف بإبرام العقود بالقيمة الإيجارية الحالية بنسبة 50%.

2- تحسين مهارات الأئمة

ووجه السيسي، وزير الأوقاف بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات، وإيلاء أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الأئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل.

وأطلقت وزارة الأوقاف، أمس الأحد، مسابقة "فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم"، للتوسع في نشر الفكر الوسطي المستنير، ولتكون المسابقة الأولى من هذا النوع وبهذا المستوى وتعنى بفهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم.

وتركز المسابقة على مستوى الفهم والنضج الفكري واستيعاب المقاصد العامة لسور القرآن الكريم، ترسيخًا لمنهجها الذي يهدف إلى فهم غايات ومقاصد النصوص وعدم الاقتصار على حفظ النص دون فهمه، لخطورة ما يترتب على الجمود عند ظاهر النص دون فهم سياقه وأغراضه وأبعاده ومقاصده ومراميه وغاياته، وجعلت الوزارة المسابقة أربعة مستويات:

الأول: (تحت سن 12 سنة) وتكون بالجزء الثلاثين وسورة مريم.

الثاني: (تحت سن 18 سنة) الجزء الثامن والعشرون في سورة يوسف وسورة النور وسورة القصص.

الثالث: (للواعظات والمعلمات) في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، وسورة الكهف، وسورة النور، وسورة الحجرات.

الرابع: (الأئمة والمعلمين وغيرهم) الأمثال في القرآن الكريم وسور (الأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود).

3- المدارس الفكرية

وجّه السيسي، وزير الأوقاف بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالإطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، الاستعداد لإطلاق المدارس الفكرية لتكون زادًا فكريًا صحيحًا وبخاصة للناشئة والشباب، وتجهز بأجهزة كمبيوتر وشاشات عرض.

4- سلسلة "رؤية"

وأعلنت وزارة الأوقاف عن صدور سلسلة "رؤية" المترجمة، وكذلك صدور كتاب "فقه بناء الدول" باللغة الفرنسية.

والتقى الرئيس السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة، إضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.

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